الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بوكيتينو يعلن تشكيل تشيلسي الرسمي أمام شيفيلد يونايتد

تشيلسي
تشيلسي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تشكيل البلوز الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

إنبي يواصل تصدره دوري الجمهورية 2009 بعد الفوز على زد


ومن المقرر انطلاق مواجهة تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.

تشكيل تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: بيتروفيتش. 

الدفاع: شالوباه، ديساسي، تياجو سيلفا، كوكوريلا.

الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو، جالاجير.

الهجوم: مادويكي، بالمر، جاكسون.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 43 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

مواد متعلقة

ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الأول بأقدام دياز

مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة بالشامبيونزليح
الجريدة الورقية