بوكيتينو يعلن تشكيل تشيلسي الرسمي أمام شيفيلد يونايتد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تشكيل البلوز الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر انطلاق مواجهة تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.

تشكيل تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: شالوباه، ديساسي، تياجو سيلفا، كوكوريلا.

الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو، جالاجير.

الهجوم: مادويكي، بالمر، جاكسون.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 43 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.