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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يواصل تصدره دوري الجمهورية 2009 بعد الفوز على زد

إنبي
إنبي

حقق فريق كرة القدم بنادي إنبي مواليد 2009، الفوز على نظيره زد بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري الجمهورية لهذا الموسم.

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ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الأول بأقدام دياز


جاءت مباراة إنبي أمام زد على ملعب الأخير، حيث أتى هدف النادي البترولي خلال المواجهة عن طريق اللاعب عمر أدهم السلحدار.
وشهدت المباراة تألق عدد كبير من اللاعبين، بينما غلب الندية والحماس على لاعبي إنبي.
ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا غير مسبوقًا من رئيس النادي أيمن الشريعي  والذي يرغب في إخراج عناصر مميزة للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتشهد نتائج قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي إنبي إيجابية كبيرة، خاصة وأن النادي البترولي يطمح في تصعيد عدد كبير من اللاعبين خلال الموسم المقبل.

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