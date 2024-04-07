ضبط 18279 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن تم ضبط 6 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بمركزي أبو الطامير والدلنجات.

وبمركزى وادى النطرون ودمنهور تم ضبط 18279عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من المخازن كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية ومحضرين عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

كانت مديرية التموين بالبحيرة، قد أعلنت الانتهاء من وضع خطة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال الرقابة على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية والتجارة الداخلية وذلك من خلال انعقاد غرفة عمليات المديرية للعمل على مدار 24 ساعة يومياً، لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وذلك على أرقام التليفونات الآتية:-

المديرية على الخط الساخن ٣٢١٦٥٧٣ / ٠٤٥ أو

‏[email protected] أو على البريد الإلكترونى

بالإضافة إلى تنظيم نوبتجيات بمطاحن شركات وسط وغرب الدلتا و التأكيد على إنتاج دقيق مطابق للمواصفات مع أخذ العينات اليومية للتأكد من جودة الدقيق المنتج و مراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق، وكذلك تكثيف الحملات الرقابية للمرور على الأسواق والمحال العامة والمخابز وكافة المناطق التجارية وذلك لتحقيق عدة أهداف منها متابعه وفرة كافة السلع بالأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

والتأكيد على استمرار تشغيل المخابز البلدية بمدن وقري المحافظة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية ومراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع

والبيع بها ، و تكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمدخنة والمملحة.

كما تم التشديد علي تكثيف الرقابة على الباعة الجائلين ومحال بيع المشروبات الباردة والمثلجة والساخنة والتأكد من حملهم شهادة صحية، وزيادة الكميات الواردة للبحيرة من أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية خلال عيد الفطر المبارك وبما يغطى احتياجات المواطنين، بالإضافة إلي متابعة الكميات الواردة.

من السولار والبنزين بأنواعه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الكميات الواردة فى حالة نقص تلك الكميات، وتشديد الرقابة علي الأسواق.