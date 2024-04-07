أسعار الخضار اليوم الأحد 28 رمضان للمستهلك بالأسواق المحلية.. الطماطم بـ7.5 جنيه

أسعار الخضار اليوم الاحد.. شهدت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المحلية للمستهلك، تباينًا لدى المستهلك، رغم ذلك فإنها تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى، وسجل سعر الكوسة نحو 17 جنيهًا للكيلو.

وتختلف الاسعار من سوق لآخر بسبب طبيعة مناخ المدن، وتشهد تراجع في الاسعار في المدن الساحلية عن المدن التي لا تعتمد تجارتها على الأسماك، ويأتي شحن الأسماك من مدينه لأخرى قد يعطي تكلفة أكثر على التاجر.

ويواصل التجار الكشف عن توقعاتهم بأن تشهد أسعار الخضروات خاصة الطماطم، استقرارًا، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توافر معظم أصناف الخضروات في السوق بكميات كبيرة.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الأحد ٢٨ رمضان، حيث يحرص متابعوا الوفد على تصفح الاسعار لحظة بلحظة، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع لاسيما الخضار في آخر أيام الشهر الكريم، وجاءت أسعار الخضار على النحو الآتي:

أسعار الخضراوات للمستهلك اليوم الأحد 28 رمضان

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 7.5 جنيه للكيلو.

أسعار البطاطس

سجلت أسعار البطاطس 15 جنيهًا للكيلو

أسعار البصل

سجل سعر البصل 30 جنيهًا للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 17 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 14 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 35 جنيهاً للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 140 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان الأسود نحو 16 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 15 جنيهًا للكيلو

بلغت أسعار الباذنجان الأبيض 16 جنيهًا للكيلو

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 18 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 45 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الحار

بالنسبة الفلفل الحار وصل سعرها اليوم 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار البامية

سجلت أسعار البامية اليوم 100 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية

سجل سعر الملوخية نحو 30 جنيهًا للكيلو.

سعر كرنب بالقطعة

سجل سعر كرنب بالقطعة نحو 25 جنيهًا.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم نحو 30 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطا

سجل سعر البطاطا نحو 11 جنيهًا للكيلو.

سعر ورق العنب

سجل سعر ورق العنب نحو 65 جنيهًا للكيلو.



