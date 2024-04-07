صحة المنيا ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن رفع درجة الاستعداد، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

حيث أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ إجراءات رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية من الفرق التابعة لإدارة الطب العلاجى، وإدارة المستشفيات، ومتابعة انتظام سير العمل على مدار 24 ساعة؛ ومتابعة تواجد الأطقم الطبية، وإلغاء الإجازات والراحات؛ ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات.

وتشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة، وتشكيل غرفة عمليات وقائية، وتشكيل فرق مرور من إدارة المراقبة الداخلية والحوكمة، للمرور على المنشآت الصحية، على مدار 24 ساعة، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة، من المحلات والمجازر والمطاعم والمخابز، وثلاجات حفظ الأغذية، وخاصة محال بيع الأسماك والأسماك المملحة وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ، مرور فرق أدارة صحة البيئة على محطات المياه والعرض على وكيل الوزارة بالعينات والنتائج.

وكان محافظ المنيا، قد وجه المحافظ مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، والوحدات الصحية، ومرور الفرق الطبية على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية لفحص السلع المعروضة، والتأكد من وجود شهادات صحية للبائعين وسلامة الأغذية المعروضة، مع تكثيف المرور الإداري والفني على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل والانضباط بتلك المنشآت، والوقوف على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق من قبل مديرية الطب البيطري، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة، والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية إلي جانب رفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

مديرية الطب البيطري في المنيا

وفي سياق آخر نفذت مديرية الطب البيطري في المنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية ، بقرية الحواصلية إحدى قرى مركز المنيا، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وذلك بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية، قدمت خلالها خدماتها البيطرية لـ 490 رأس ماشية.