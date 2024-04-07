الصين توجه رسالة ردع لأمريكا واليابان في البحر الجنوبي (فيديو)

تجري الصين مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، في رسالة ردع لأمريكا واليابان والفلبين وأستراليا، وفق تقرير لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد.

أعلنت بكين في رد فعل سريع، إجراء مناورة عسكرية في بحر الصين الجنوبي، بالتزامن مع المناورات المشتركة للولايات المتحدة والفلبين واليابان وأستراليا.

وأكد الجيش الصيني تنفيذه دوريات بحرية قتالية وجوية مشتركة في رسالة ردع واضحة للدول الأربع وتأكيدًا على بسط نفوذه في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق أعلنت أمريكا وشركاؤها في تلك المناورات أنّ تدريباتهم تأتي لإظهار التزامهم الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين والهادئ.

وبحسب بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الأربع، ستجري قوات من الولايات المتحدة والفلبين واليابان وأستراليا نشاطًا بحريًَا مشتركًا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

ما هو الفوج الساحلي البحري الثالث؟

شكلت أمريكا الفوج الساحلي البحري الثالث، ضمن البحرية الأمريكية “المارينز”، ما يعكس أحدث مفهوم للجيش الأمريكي لمحاربة الخصوم مثل الصين في الجزر الاستراتيجية النائية في غرب المحيط الهادئ.

وقد صممت هذه الوحدات لتكون أصغر حجمًا وأخف وزنًا، وأكثر قدرة على الحركة، وأكثر فتكًا، كما يقول قادتها، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وبعد 20 عامًا من القتال البري في الشرق الأوسط، يسعى مشاة البحرية جاهدين للتكيف مع معركة بحرية يمكن أن تمتد عبر آلاف الأميال من الجزر والسواحل في آسيا.

في موازاة ذلك، يُنظر إلى هذه الأفواج الجديدة على أنها جزء من استراتيجية أوسع لمزامنة عمليات الجنود والبحارة ومشاة البحرية والطيارين الأميركيين، وبالتالي مع جيوش الحلفاء والشركاء في المحيط الهادئ.

وينصب تركيزهم على امتداد حاسم من الأراضي التي تمتد من اليابان إلى إندونيسيا والمعروفة باسم سلسلة الجزر الأولى.

وترى الصين أن هذه المنطقة، التي تشمل مساحة تبلغ نحو نصف مساحة الولايات المتحدة المتجاورة، تقع ضمن نطاق نفوذها.