نمو قوي للاستثمار الأجنبي في الصين بأول شهرين من 2024

كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، عن نمو قوي في الاستثمار الأجنبي بالصين خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث تم إنشاء 7,160 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي، بزيادة نسبتها 34.9 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية.

ونقلاً عن صحيفة "الشعب" اليومية، أشارت الأرقام إلى أن هذا النمو يعكس تفاؤل الشركات متعددة الجنسيات بشأن آفاق نمو السوق الصينية وثقتها المستمرة في الاستثمار بالبلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن صناعات التكنولوجيا الفائقة شهدت نمواً ملحوظاً في الاستثمار الأجنبي، حيث تم إنشاء 1,865 شركة جديدة في هذا القطاع خلال الشهرين الأولين، بزيادة نسبتها 32.2 بالمئة على أساس سنوي.

كما بلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في هذه الصناعات 71.44 مليار يوان، بما يمثل 33.2 بالمئة من إجمالي الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في البلاد، وبزيادة قدرها 1.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023؛ وضمن ذلك، سجلت الصناعة التحويلية عالية التقنية نمواً في الاستثمار الأجنبي بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي.

ولفتت الصحيفة، إلى النمو السريع للاستثمار في الصين من قبل بعض الاقتصادات المتقدمة، حيث سجل الاستثمار الفعلي لفرنسا وإسبانيا وأستراليا في الصين خلال الشهرين الأولين نمواً بنسب 585.8 بالمئة و399.3 بالمئة و144.5 بالمئة على التوالي.

وكانت الصين قد أعلنت عن ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في مارس الماضي حتى في ظل ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وبحسب بيانات رسمية، الأحد، زادت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي -وهي الأكبر في العالم- بمقدار 19.8 مليار دولار لتصل إلى 3.246 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.226 تريليون دولار في فبراير، لتتفوق على توقعات المحللين في استطلاع رويترز والمقدرة بنحو 3.21 تريليون دولار.

وهبط اليوان 0.47 بالمئة مقابل الدولار في مارس، بينما ارتفع الدولار 0.31 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى الشهر الماضي.

وصارت الصين تمتلك 72.74 مليون أونصة من الذهب في نهاية مارس، ارتفاعا من 72.58 مليون أوقية في نهاية فبراير.

وزادت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 161.07 مليار دولار في نهاية مارس من 148.64 مليار دولار في نهاية فبراير.



