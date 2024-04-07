مستشفيات مصر استقبلت 3764 مصابًا من غزة منذ بداية العدوان (فيديو)

وصل إجمالي مَن استقبلتهم المستشفيات المصرية من قطاع غزة، منذ بداية الأزمة وحتى أمس السبت، 3764 مصابًا و6191 مرافقًا و66 ألفًا و759 من الرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، و6330 مصريًا.

بينما بلغ إجمالي ما جرى تسليمه إلى الجانب الفلسطيني منذ بداية تدفق المساعدات حتى 6 أبريل 10 آلاف و952 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10 آلاف و435 طنًا من الوقود.

بالإضافة إلى 133 ألفًا و453 طنًا من المواد الغذائية، و26 ألفًا و692 طنًا من المياه و44 ألفًا و103 أطنان من المواد الإغاثية الأخرى و223 طنًا من الخيام و123 سيارة إسعاف و19 ألفًا و345 شاحنة.

استمرار عدوان الاحتلال على غزة:



استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، مجموعة من المواطنين في الزهراء، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى لاستشهاد 33137 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.