تحرير 65 محضرا تموينيا في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين ، على الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية .

تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بعمل الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية وتكثيفها ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية ، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين ، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمركزى (ديرمواس - بني مزار ) بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك، حملات تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حيث أسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرا تموينياً ، منها 43 محضراً بمركز ديرمواس ، جاءت ما بين ( نقص وزن - عدم الإعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ).

كما تفقد رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، مستودع الدقيق بالمدينة للتأكد من توافر الحصص التموينية اللازمة ، لتشغيل المخابز البلدية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وشملت الحملة المرور على مستودعات البوتاجاز بالقرى التابعة للمركز للتأكد من الإلتزام بأسعار الإسطوانات المقررة، وفي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، تم تحرير 8 محاضر مخالفة بالأسواق ، تنوعت ما بين ، ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية ) ، وتم ضبط 250 لفة ملح مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم التحفظ على 200 لتر بنزين (80).

ومن جانبها نفذت الوحدات المحلية لمركزي ( مطاي - أبوقرقاص)، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية أسفرت عن تحرير 34 محضرا تموينياً، ففى مركز مطاى تم تحرير 20 محضرا متنوعاً على المخابز والأسواق تنوعت بين ( نقص وزن - بون صرف - بدون فواتير - بيع بأزيد من السعر المقرر – عدم وجود شهادة صحية )، وتحرير 14 محضراً بمركز أبوقرقاص حيث شملت ( نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود سجلات) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .