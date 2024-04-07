الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 65 محضرا تموينيا في حملات بالمنيا

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين ، على الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية .

 

تنفيذا لتوجيهات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بعمل الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية وتكثيفها ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية ، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين ، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

 

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمركزى (ديرمواس - بني مزار ) بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك، حملات تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حيث أسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرا تموينياً ، منها 43 محضراً بمركز ديرمواس ، جاءت ما بين ( نقص وزن - عدم الإعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ).

 

كما تفقد رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، مستودع الدقيق بالمدينة للتأكد من توافر الحصص التموينية اللازمة ، لتشغيل المخابز البلدية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وشملت الحملة المرور على مستودعات البوتاجاز بالقرى التابعة للمركز للتأكد من الإلتزام بأسعار الإسطوانات المقررة، وفي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، تم تحرير 8 محاضر مخالفة بالأسواق ، تنوعت ما بين ، ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية ) ، وتم ضبط 250 لفة ملح مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم التحفظ على 200 لتر بنزين (80).

 

ومن جانبها نفذت الوحدات المحلية لمركزي ( مطاي - أبوقرقاص)، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية أسفرت عن تحرير 34 محضرا تموينياً، ففى مركز مطاى تم تحرير 20 محضرا متنوعاً على المخابز والأسواق تنوعت بين ( نقص وزن - بون صرف - بدون فواتير - بيع بأزيد من السعر المقرر – عدم وجود شهادة صحية )، وتحرير 14 محضراً بمركز أبوقرقاص حيث شملت ( نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود سجلات) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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