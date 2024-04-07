الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قطر تتصدر مكاسب بورصات الخليج.. وأسهم الكويت تنخفض

بورصة قطر
بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر على ارتفاع، الأحد، مدعومة بمكاسب أسهم قطاعات الاتصالات والطاقة والتمويل، في حين سجلت الأسهم الكويتية أدنى مستوى في شهرين وتكبد قطاعا الصناعة والتمويل أكبر الخسائر.

txt

وزير إسرائيلي يرفض عزل ضباط بسبب خطأ في تحديد هوية عمال الإغاثة

txt

قطر تهزم الكويت بثلاثية في تصفيات كأس العالم

وارتفع المؤشر في قطر للجلسة الثانية على التوالي وصعد واحدا بالمئة مع وجود جميع القطاعات تقريبا في المنطقة الإيجابية.

وزاد سهما قطر لنقل الغاز وأُريد 1.9 بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.7 بالمئة.

وهبط المؤشر القياسي في الكويت 1.3 بالمئة ليغلق عند 7873 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين في ظل تسجيل خسائر في معظم القطاعات وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والتمويل.

وتراجع سهم بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد، 2.3 بالمئة بينما انخفض سهم بيت التمويل الكويتي 1.5 بالمئة.

ومن بين الخاسرين الآخرين شركة أجيليتي للمخازن العامة وبنك الخليج. إذ انخفض السهمان ثلاثة بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وذلك مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية.

وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفى 6.6 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.

ارتفعت الأسهم الأميركية في نهاية جلسة الجمعة، بعد بيانات قوية للوظائف، لكنها أنهت تعاملات الأسبوع على تراجع بعد بيانات اقتصادية متباينة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس عما كان متوقعا مع زيادة الأجور بشكل مطرد، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة.

بيانات الوظائف القوية عززت الرأي في قوة الاقتصاد لكنها زادت أيضا من فرص إرجاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

 

مواد متعلقة

حسن الهيدوس قائد منتخب قطر يعتزل اللعب دوليًا

أمير قطر يبحث أوضاع غزة مع رئيسة المفوضية الأوربية

قطر: يجب التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال

قطر والولايات المتحدة تبحثان جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
الجريدة الورقية