الزراعة: حدائق الأسماك والحيوان في المحافظات تستعد لاستقبال المواطنين في أعياد الفطر والربيع وشم النسيم

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى

والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتحت إشراف د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية تقوم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات



ويقول د محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة ان الهدف من

الحملة والعرض هو اضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات مشيرا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية وأضاف ان نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها وحماية لها من أشعة الشمس

وفي سياق متصل اكد "جلال" ان حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء أعياد الفطر المبارك والربيع وشم النسيم مع توفير كافة سبل الراحة للاستماع بالإجازة والأعياد.