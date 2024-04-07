"أساسيات الحاسب الآلي" دورة تدريبية بجامعة سوهاج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن "أساسيات الحاسب الآلي"، وذلك تماشياً مع سياسية الجامعة للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي في العملية التعليمية، حيث استهدفت طلاب كلية التجارة، وذلك بنادي تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص باستمرار على تنظيم دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد متطلبات العصر في الجمهورية الجديدة، حيث ان مثل هذه الدورات تساعد الطالب في التعرف على الدخول على منصات الكتاب الجامعي بشكل سليم، الي جانب انها لها دور في تأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد الصغير عميد الكلية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير القدرات المعرفية والتقنية للطلاب، وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة في المضي قدماً نحو التحول الرقمي، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على تطوير أداء الطلاب لتلبية مطالب العمل ومواكبة التطور المستمر للتكنولوجيا، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، ان التدريب تناول كيفية تعظيم العائد من الاوفيس 365 والحوسبة السحابية باستخدام برنامج Onedrive، وكيفية استخدام برنامج الاكسيل فى العمليات المحاسبية، إلى جانب عمل الأبحاث باستخدام Word 365، وعمل العروض التقديمية باستخدام برنامج Powerpoint 365، مضيفاً انه حاضر بها المهندس علاء الصادق المدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق متصل شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في حفل إفطار الأسرة المصرية، تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مشاركة واسعة من وزراء الحكومة، رجال الأزهر والكنيسة، ونواب البرلمان والشيوخ، والاعلاميين وعدد من الشخصيات العامة، والمواطنين، وذلك بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأعرب النعماني عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الافطار الذي جمع الشعب المصري بكل طوائفه وبمختلف اتجاهاته وأفكاره، فجلوس المصريين على مائدة إفطار واحدة، ومعهم القائد الزعيم عبد الفتاح السيسى، والذي يحرص علي لم الشمل كل عام في هذا الافطار المميز، يبرهن علي قوة التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني بين الشعب والقيادة السياسية، ويؤكد علي ان مصر وطن عظيم، يجمعه دائماً الخير والسلام والمحبة.

وأكد النعماني، أن الدولة المصرية ستظل وحدة صلبة، برئيسها الإنسان ومواطنيها الشرفاء جنباً إلي جنب يتشاركون المناسبات الدينية والوطنية، لافرق بينهم، عازمين علي الوصول بوطنهم الي بر الأمان، حرصين على الالتفاف حول رئيس الدولة في مواجهة التحديات، و دعمه والوقوف خلفه بالمسؤلية الضخمة التي يتحملها، في ظل مستجدات وأحداث راهنه تلقي بظلالها علي اقتصاديات العالم.