رئيس مياه القناة: تشكيل غرفة طوارئ مركزية لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، استمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، بالاضافة الى استمرار العمل بمراكز شحن العدادات المسبقة الدفع على مستوى محافظات القناة الثلاثة حتى لا تتأثر مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترات الاعياد .

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، مؤكداً على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب.

وفى سياق متصل اشار رئيس الشركة انه تم مراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الإستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال الأعياد وموسم الصيف ، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه ، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى.

كما تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات ، وغرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بانقطاعات المياه أو جودتها وكذا المشاكل المتعلقة بانسدادات شبكات الصرف الصحى ، مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى محافظات القناة .

وأشار إلى أن فرق التوعية على مستوى محافظات القناة تستمر فى تقديم حملاتها التوعوية مع المواطنين للتوعية بالسلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع خدمة مياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى استدامتها ووصولها بالضغوط المناسبة ، بالاضافة الى التوعية بالتعامل الامثل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء أى مواد صلبة ومواد دهنية تساعد على تجميع الرواسب والتى تؤدى الى حدوث انسدادات وطفوحات بصور فجائية.

موضحا، أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) على مستوى محافظات القناة ، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.