المشدد 5 سنوات للمتهمين بالاتجار في المخدرات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه، عما أُسنِد إليه بالتهمة الثانية وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، بمنطقة التجمع الخامس.

وقالت الحيثيات إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليه ضميرها وارتاح إليه وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتلخص في قيام المتهم محمد أبوالخير بالاتجار في المواد المخدرة.

وذكرت الحيثيات أن المتهم كان بحوزته سيارة، وأثناء تفتيشه من خلال ضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة عُثر بحوزته 35 قطعة من مخدر الحشيش، واعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار.

وجاء في التقرير الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، والذى أوضح أن المضبوطات هي جوهر الحشيش المخدر المدرج وزنه 3.5 كيلو.

وأنكر المتهم في التحقيقات ما نُسب إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار، وشرح الدفاع الحاضر معه ظروف الدعوى، والتمس براءته استنادًا إلى بطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات منعدمة واسم المتهم ورد بالتحريات مختلفات عن إسمه الحقيقي، وببطلان إذن النيابة العامة لصدروه عن جريمة مستقبلية وبطلان القبض والتفت لعدم وجود المتهم في أي حالة من حالات التلبس وببطلان الإقرار المنسوب صدروه للمتهم بمحضر الضبط.

وأضافت الحيثيات أن إنكار المتهم لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع القصد منه درء الاتهام عن نفسه، ورفع المسئولية الجنائية عن كاهله، والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة؛ ولا تعول على باقى أوجه دفاعه، وثبت للمحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم «محمد أبوالخير» قام بالاتجار في المواد المخدرة بعدد 35 لفة مخدرات، وزنها 3 كيلو والنصف، حسب تقرير الطب الشرعي.

وفى سياق آخر فقد عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، متهمين بالاتجار في البشر بمنطقة الوايلي بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 5930 لسنة 2023 جنايات الوايلي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عادل الشيخ وعزت فاروق.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين"عيد م، و"أشرف ف" و"عاطف ع" و"سامي م" و"أحمد.ح"، و"وائل ح" "هناء ر"بنتظيم جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين الأطفال الذين لم يتجازو أعمارهم 18 سنة ميلادية من الإقليم المصري إلى دولة إيطاليا باستخدام وئاق سفر هويات من غير أصحابها.

كما اشتركوا مع موظف حسن النية، في تزوير وثيقة طفل واستخدامها من غير صاحبها الشرعي، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.