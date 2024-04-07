بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري الإنجليزي ، في مواجهة مثيرة منتظرة بفارغ الصبر، يستقبل ملعب "أولد ترافورد" المباراة القوية بين مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن فعاليات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". في هذه المواجهة المنتظرة، سيكون ليفربول الضيف على أرض مانشستر يونايتد، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز لتحقيق أهدافه وتعزيز موقعه في جدول الترتيب العام للبطولة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN sports HD 1.

في مباراة مُنتظرة ومُثيرة بلا شك، ستلتقي فرق مانشستر يونايتد وليفربول على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتُعتبر هذه المواجهة فرصةً ذهبية للفريقين لتحقيق الانتصار وتعزيز آمالهم في المنافسة على اللقب.

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي | من هنا

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي | من هنا

في اللقاء الأول الذي جمع بين الفريقين على أرض "آنفيلد"، انتهت المباراة بالتعادل السلبي، حيث فشل كلا الفريقين في هز الشباك. بينما كانت المواجهة الأخيرة التي جمعتهما في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أكثر حماسًا، حيث فاز مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وفي هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، يسعى فريق ليفربول إلى الفوز من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد أن تسلم الصدارة مؤقتًا لصالح آرسنال الذي فاز في مباراته أمام برايتون. يحتل ليفربول المركز الثاني بـ 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن آرسنال، وبنفس عدد النقاط مع مانشستر سيتي.

من ناحية أخرى، يتصدر آرسنال جدول الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول ومانشستر سيتي، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة. وتأتي هذه المباراة بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي 3-4، مما يجعل الفوز أمام ليفربول أمرًا ضروريًا لاستعادة الثقة واستمرار المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويُطلق مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، النار بكل قوة لتحقيق الفوز في هذه المباراة، بحثًا عن اللقب قبل رحيله في نهاية الموسم. ومنذ خسارته أمام آرسنال في فبراير الماضي، لم يتعرض ليفربول لأي نتيجة سلبية باستثناء خسارته في ربع نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر يونايتد. ولذا، يعتبر الفوز في هذه المواجهة أمرًا ضروريًا لمواصلة المنافسة على اللقب.

من الناحية الأخرى، يتطلع فريق مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز وتعزيز مركزه في الترتيب العام للبطولة. وسيكون الفوز على ليفربول ذا أهمية خاصة

، حيث يسعى الفريق إلى مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الأخيرة أمام تشيلسي.

ومع عودة المباراة إلى ملعب "أولد ترافورد"، يأمل مانشستر يونايتد في تكرار الفوز على ليفربول وتحقيق الثأر منه بعد الخسارة في مباراة الدور الأول. ومن المتوقع أن تكون المباراة حامية الوطيس ومثيرة، حيث سيسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.