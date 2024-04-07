حفل غنائي ضخم لـ شيرين عبد الوهاب.. الموعد والمكان

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث حفلاتها في الكويت، وذلك ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع المقامة هناك وتضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت مايو 2024

يقام حفل شيرين عبد الوهاب في الثالث من مايو القادم، على مسرح أرينا الكويت ، وتباع التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

شيرين عبد الوهاب في لبنان فبراير 2024

التقت شيرين عبد الوهاب بجمهورها حديثًا في لبنان، ورفع الحفل شعار كامل العدد، غنت لهم باقة من أغانيها المفضلة لديهم أحدثهم الدهب التي لاقت تفاعل مميز منهم، بجانب أغنية “بحبك يالبنان”.

بجانب مشاركتها في حفل ليالي سعودية مصرية نجوم الفن في ليالي سعودية مصرية والذي شهد عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية

أقيمت “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية.

كانت أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب “الدهب” التي تخطت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها "قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا ✶✶✶ ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا