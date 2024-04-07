نقيب الاشراف بالإسماعيلية يكرم الفائزين في المسابقات القرآنية



كرم خالد عبدالهادى الشريف نقيب السادة الاشراف ، بمحافظة الإسماعيلية الفائزين في المسابقات القرآنية ، خلال الاحتفال بليلة القدر الذي نظمتة نقابة الاشراف ،بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية، في حضور المستشار محمود الشريف رئيس اللجنة القانونية لنقابة السادة الإشراف بالإسماعيلية، وامنية عامر الشريف عضو لجنة الخدمات والشئون الدينية، وناهد عمارة مقرر لجنة المراء بالنقابة وعلى ابوالحسن الشريف منسق الاحتفالات والمراسم بالنقابة وعدد من القيادات الدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية والفائزين وأسرهم.

وأكد " خالد الشريف " علي إقامة ٤ مسابقات للقرآن الكريم ذات جوائز ماليه قيمه ،مشيرا إلي تضاعف أعداد المتسابقين بالمقارنة بالعام الماضي.

وقدم " نقيب الاشريف بالإسماعيلية " التهنئة لأبناء محافظة الاسماعيلية ، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ،موجها التحية لأسر الفائزين علي الجهود المبذولة في تحفيظ أبناءهم القران الكريم.

وأشار " الشريف " الي أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرءان الكريم، إضافة إلى تحفيز أبناء المحافظة على المشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم.

من جانبه قال المستشار محمود الشريف ، مدير اللجنة القانونية بالنقابة ، انه تم تنفيذ ٤مسابقات للقرآن الكريم وهي المسابقة المحلية السنوية المشتركة بين افرع النقابة بالمراكز والمحافظة وجوائزها بقيمة 12 ألف جنيه و المسابقة القرآنية علي روح المرحوم اللواء أركان حرب على الشريف وجوائزها بقيمة 11 ألف جنيه و المسابقة القرآنية علي روح المرحوم عبدالهادى الشريف وجوائزها بقيمة 11 ألف جنيه،معلنا عن تكريم 80 فائزا من عموم المحافظة.

وأضاف محمود الشريف ، أن مستويات مسابقة القرآن الكريم المشتركة أربعة وهي حفظ 5 أجزاء من القران الكريم للمرحلة الابتدائية والمستوي الثاني حفظ 10 أجزاء للمرحلة الإعدادية والمستوي الثالث في حفظ نصف القران الكريم للمرحلة الثانوية والجامعية والمستوي الرابع في حفظ القرآن الكريم كاملا للجميع.

وتم توزيع الجوائز على أكثر من 90 من المتسابقين من البراعم الصغيرة من حملة القرآن الكريم وقدم نقيب السادة الإشراف بالإسماعيلية الشكر والتقدير إلى أمينة عامر عضو لجنة الشئون الدينية بالنقابة الفرعية والشكر إلى جميع المنظمين للحفل الكبير بنادي اتحاد الإشراف بالإسماعيلية