توقفت رحلة شركة آبل Apple إلى عالم السيارات بشكل صارخ، وما زالت آثارها محسوسة في جميع أنحاء الشركة. وقد تم مؤخرًا تسريح العديد من الموظفين المشاركين بعمق في مبادرة السيارة السرية "مشروع تيتان".

أدى التحول في تركيز شركة آبل Apple إلى الاستغناء عن أكثر من 600 موظف. في حين أن معظم عمليات التسريح من العمل أثرت على الموظفين المشاركين في مشروع Titan، كان بعضهم يعمل على تطوير شاشات microLED. ومن بين المتضررين، عمل ما لا يقل عن 87 شخصًا في منشأة مخصصة لتطوير شاشات الجيل التالي. وفي الوقت نفسه، كان يوجد 371 مصنعًا آخر في مركز السيارات الرئيسي لشركة أبل في سانتا كلارا، كاليفورنيا. امتد التقليص إلى مختلف الأقمار الصناعية.

لم تقم شركة آبل Apple أبدًا بتفصيل تطلعاتها المتعلقة بالسيارات. تحدث المطلعون على الصناعة عن سيارة ثورية ذاتية القيادة، تغذيها موظفين رفيعي المستوى من قطاع السيارات. ثم جاءت براءات الاختراع المثيرة للاهتمام لتقنيات المركبات. ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للاستثمار والتطوير، فقد فشل مشروع تيتان بسبب مجموعة من النكسات الفنية وعدم اليقين الاستراتيجي.

آبل تسرح موظفي مشروع Titan

لا تتخلى شركة Apple عن طموحاتها في مجال السيارات تمامًا. ما ينتظرنا على الأرجح هو إعادة توجيه الخبرات والأفكار المكتسبة من مشروع Titan، ومن المحتمل أن تجد طريقها إلى ميزات منتجات وخدمات Apple المستقبلية. يقال إن بعض أعضاء فريق Project Titan السابقين يجدون منازل جديدة ضمن مجموعات يقودها جون جياناندريا، صاحب الوزن الثقيل في شركة Apple في مجال الذكاء الاصطناعي.

في انتكاسة أخرى حديثة، قامت شركة آبل Apple أيضًا بسحب القابس من سعيها لتطوير شاشات microLED خاصة لساعة Apple Watch. في حين أن هذه الشاشات توفر سطوعًا وقدرة تحمل أعلى من OLED، فقد أثبتت تكاليف التصنيع وتحديات التوسع أنها كبيرة جدًا.

ولكن ما هو التالي بالنسبة لشركة آبل؟

يحتل الذكاء الاصطناعي والروبوتات مركز الصدارة. ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا للغاية، ففي نهاية المطاف، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بالأنظمة الذاتية باعتبارها "أم جميع مشاريع الذكاء الاصطناعي". ويتجلى استثمار Apple في هذا المجال في شرائحها القوية المُحسّنة لمعالجة الذكاء الاصطناعي، مثل أحدث سلسلة A17 وM. تضع هذه التطورات الأساس لإمكانيات مثيرة، مع تلميحات عن اختراقات كبيرة في الذكاء الاصطناعي تأتي مع نظام التشغيل iOS 18 المرتقب.