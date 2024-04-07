تضاعف أرباح هواوي في عام 2023 بفضل الهواتف الذكية

قالت شركة الاتصالات الصينية هواوي الجمعة إن صافي أرباحها لعام 2023 زاد بأكثر من الضعف بفضل عروض المنتجات الأفضل.

وعزت الشركة أيضًا مكاسب الأرباح إلى نمو الإيرادات بنسبة 9.6٪ على أساس سنوي إلى 704.2 مليار يوان (99.18 مليار دولار). ونما صافي الربح بنسبة 144.5% على أساس سنوي ليصل إلى 87 مليار يوان.



وساهمت العمليات والمبيعات عالية الجودة لبعض الشركات في الربحية أيضًا، وفقًا لشركة هواوي.

عادت شركة الاتصالات إلى سوق الهواتف الذكية في عام 2023 مع الإصدار الهادئ لجهاز Mate 60 Pro في الصين في أواخر أغسطس. أشارت المراجعات إلى أن الجهاز يوفر سرعات تنزيل مرتبطة بشبكة 5G – بفضل شريحة أشباه الموصلات المتقدمة. وذلك على الرغم من القيود الأمريكية منذ عام 2019 على قدرة هواوي على الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة من الموردين الأمريكيين.

ساعد هاتف Mate 60 Pro في تعزيز مبيعات هواوي في الصين. وفي الربع الرابع، ارتفعت شحنات الهواتف الذكية من هواوي في البلاد بنسبة 47٪ مقارنة بالعام الماضي، مما وضع الشركة في المركز الرابع من حيث حصة السوق، قبل شركة Xiaomi، وفقًا لشركة Canalys. وأظهرت البيانات أن شركة آبل حافظت على المركز الأول مع نمو الشحنات بنسبة 6٪ على أساس سنوي.

نمت إيرادات هواوي بنسبة 0.9% إلى 642.3 مليار يوان في عام 2022، حيث نجحت الشركة في استقرار أعمالها في عام صعب بعد انخفاض المبيعات بأكثر من 28% في عام 2021. وانخفض صافي الربح في عام 2022 بنسبة 69%، وهو أكبر انخفاض على الإطلاق . أشارت الشركة في ذلك الوقت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضوابط الوباء في الصين، والإنفاق المتزايد على البحث والتطوير.

وقالت هواوي يوم الجمعة أيضًا إن أعمالها في مجال حلول السيارات الذكية شهدت نموًا في الإيرادات بنسبة 128.1٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.7 مليار يوان.



تبيع الشركة البرمجيات والتكنولوجيا الأخرى لشركات السيارات. كما دخلت في شراكة مع شركة تصنيع سيارات لعلامة Aito للسيارات الكهربائية.

وقالت هواوي إن أعمالها الاستهلاكية شهدت نموًا في إيراداتها بنسبة 17.3% على أساس سنوي إلى 251.5 مليار يوان في عام 2023.

وظلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى حد بعيد أكبر محرك لإيرادات هواوي حيث بلغت إيراداتها 362 مليار يوان في عام 2023، بزيادة 2.3٪ عن العام الماضي.