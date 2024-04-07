رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات التنفيذية والخدمية لاستقبال عيد الفطر

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوي لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، كذلك التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد.

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد وتأمين ساحات الصلاة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تجهيز وفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور ورفع كفاءة وتطوير الميادين واتخاذ مايلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وأكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والأسواق لضبطها ومراقبتها والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلي استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال عرض كميات كبيرة من السلع بمختلف المجمعات الإستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، علي مدار أيام اجازة عيد الفطر المبارك، مع التأكيد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية و تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بإستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في ملابس وأحذية وأقمشة وغيرها من المنتجات مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة، على الأهمية القصوى التى توليها الدولة لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الأجازات، مطالبا الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوي لعمل كافة أطقم رصد التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لإزالة التعديات في المهد طوال أجازة العيد واعتبار منع التعديات علي الأراضي الزراعية أولوية أولي كل في نطاقة، مع ضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أى مخالفات وإزالتها فوراً .

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنبيه علي مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن التأكيد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات بجميع المستشفيات، والتأكد منو وجود الاطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية متابعة مواقف السيارات "النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص" خلال أجازة العيد لمتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وتوفير الاعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل كل محافظة والي المحافظات الاخري لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والتكدس والإختناقات المرورية.

كما وجه اللواء هشام آمنة إلغاء الاجازات للقيادات المحلية مع وضع جدول حضور تبادلي لقيادات المحافظات المتواجدين علي رأس العمل أثناء أجازة العيد، وضرورة تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات والمراكز والمدن والاحياء والمديريات لمتابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الاجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول والتنسيق مع المسئولين لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أمور هامة قد تحدث.

كما وجه اللواء هشام آمنة المحافظين بمتابعة الاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن، وأعمال النظافة بالشوارع وإزالة الاشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات.