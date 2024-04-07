توتنهام يواجه نوتينجهام تحت شعار لا بديل عن الفوز بالدوري الانجليزي

يحتضن ملعب استاد توتنهام هوتسبير مباراة السيبرز ضد نوتنجهام فورست في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويخوض توتنهام هوتسبير، مباراة اليوم متسلحا بعامل الارض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للتواجد في المربع الذهبي.

ويبتعد توتنهام بفارق نقطتين فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع المؤهل إلى منافسات دوري الأبطال النسخة القادمة.

ويتواجد توتنهام في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة جمعها من 30 مباراة حيث حقق 17 انتصارا و 6 تعادلات، وتلقي 7 هزائم.

كما يأتي نوتينجهام فورست فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة جمعها من 31 مباراة، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 16 لقاء.