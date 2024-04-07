دفن جثة سائق لقي مصرعه صعقا بالكهرباء بساقلتة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة سائق في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه صعقا بالكهرباء حال قيامه بالشرب من كولدير مياه بالشارع وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ساقلتة من االمستشفى المركزي بوصول "حمدي . ش . ح . ا" 22 سنة سائق جثه هامدة ادعاء صعق كهربائي.





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال خال المُتوفى "أحمد . م . ا . ح" 48 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجل شقيقته المتوفي بشرب المياه من كولدير مياه بالطريق بذات الناحية صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلي وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمه عصبية صعق كهربائي ولا توجه شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية .





وفي سياق آخر شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة نجار بجرح طعني بالصدر ونجل عمومته عاطل بجرح قطعي باليد طرف أول وإصابة قران بكدمة بفروة الرأس طرف ثان وتم ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كلًا من طرف أول "عمرو . ر . ع . ا" 35 سنة نجار مسلح، مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى ونجل عمومته "محمد . ا . ش . م" 25 سنة عاطل مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج .





وطرف ثانٍ كلٍ من "إسلام . ا . ع . م" 21 سنة ميكانيكي وشقيقيه "عماد . ا . ع . م" 21 سنة فران مصابًا بكدمة بفروة الرأس و"زياد . ا . ع . م" 19 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية.





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .