خبير دولي: مصر تقف مع الشعوب المقهورة وعدد الشهداء بغزة مؤلم (فيديو)

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أدلى بتصريحات مهمة هدفها تذكير الشعبين المصري والعربي والعالم بالسياسة الخارجية للدولة، وكيفية تعاملها مع الصراعات في الإقليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن السياسة المصرية الخارجية تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان وتقف مع الشعوب المقهورة كما يحدث مع الشعب الفلسطيني خلال الأيام الحالية، مؤكدًا أن نسبة استشهاد الفلسطينيين مؤلمة ومخيفة.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد أن الدور المصري داعم للفلسطينيين، مثمنا الجهد المصري في دعم الأشقاء في غزة، حيث تقدم مصر دعما إنسانيا كبيرا للفلسطينيين.

وأشار إلى أن السياسة المصرية الخارجية تعبر عن إرادة الشعب المصري، مستشهدا بتصريح سابق للرئيس السيسي بأن مصر لا تخون وموقفها ثابت ولا يتغير.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تتواني في جهود وقف القتال، في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أننا نواصل السعي بلا كلل، أو ملل، لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لإقامته دولته المستقلة، على حدود 67 وعاصتها القدس الشرقية.

عدد الضحايا في غزة

ويواجه 1.1 مليون فلسطيني خطر المجاعة، وصلت نسبة الأطفال في شمال غزة تحت سن الثانية الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إلى 31%، في حين نزح 1.7 مليون غزاوي من منازلهم أي ما يعادل 70% من السكان.

وبلغ عدد الضحايا في قطاع غزة 33091، بينهم أكثر من 13 ألف طفل، وأصيب 75750 مدنياً فلسطينياً بجروح متفاوتة، أما في الضفة الغربية فبلغ العدد 456 قتيلاً.