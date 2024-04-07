المنسق الأممى للشئون الإنسانية: نصف سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

قال المنسق الأممي للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك، إن الوضع في قطاع غزة كارثي، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف ماكغولدريك، اليوم الأحد، أن نصف السكان معرضون لخطر مجاعة وشيكة.

ويواجه 1.1 مليون فلسطيني خطر المجاعة، وصلت نسبة الأطفال في شمال غزة تحت سن الثانية الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إلى 31%.

في حين نزح 1.7 مليون غزاوي من منازلهم أي ما يعادل 70% من السكان.

عدد شهداء غزة

فيما بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة 33091، بينهم أكثر من 13 ألف طفل، وأصيب 75750 مدنياً فلسطينياً بجروح متفاوتة، أما في الضفة الغربية فبلغ العدد 456 قتيلاً.

في حين وصل عدد القتلى بين عمال الإغاثة في غزة إلى 224، من بينهم 30 على الأقل قتلوا أثناء أداء واجبهم، و484 من عمال القطاع الصحي في غزة. بينما ارتفع عدد الضحايا وسط الصحافيين إلى 95 على الأقل.

يتوقع العديد من المحللين والمراقبين أن تطول الحرب على الرغم من المفاوضات الجارية حالياً من أجل إبرام اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ووقف إطلاق النار في القطاع، لاسيما أن تل أبيب تتمسك بدخول مدينة رفح الجنوبية.