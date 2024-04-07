اللقطات الأولى من الهجوم على حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية | فيديو

أصيب شخصين في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالضفة الغربية اليوم الأحد.

وأظهرت فيديوهات متداولة اللقطات الأولى من الهجوم على حافلة إسرائيلية، وسماع أصوات إطلاق نار قرب الحافلة.

وكثف جيش الاحتلال من تعزيزاته العسكرية بموقع إطلاق النار قرب بلدة عزون في قلقيلية وإغلاق الطرق بمحيط الحادث .

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي، عبر حسابه: وردت تقارير عن وقوع عملية إطلاق نار تخريبية بالقرب من مفرق نبي الياس حيث هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان.

اعتقال فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس السبت، عن اعتقال شاب فلسطيني بزعم محاولته القيام بعملية طعن في مدينة القدس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن "شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما، من الضفة الغربية، حاول القيام بعملية طعن في مدينة القدس، إذ كان يحمل في جعبته سكينا، وقيل إنه حاول طعن مواطنين".

وفي سياق متصل، أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أنها استعادت، خلال الليل على يد قوات النخبة الإسرائيلية، جثة مواطن كان محتجزا في خان يونس بوسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير غندلمان، في بيان، إن "المحتجز الإسرائيلي إلعاد كتسير، الذي اختطف في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي) مع والدته وهو على قيد الحياة، قد أُعدم وهو في الأسر".