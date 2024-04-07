الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اللقطات الأولى من الهجوم على حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية | فيديو

عملية إطلاق نار على
عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية

أصيب شخصين في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالضفة الغربية اليوم الأحد. 

txt

إصابة شخصين في عملية إطلاق نار على حافلة مستوطنين في قلقلية

txt

إسرائيل: مستعدون للرد على أي سيناريو في مواجهة إيران

وأظهرت فيديوهات متداولة اللقطات الأولى من الهجوم على حافلة إسرائيلية، وسماع أصوات إطلاق نار قرب الحافلة.

وكثف جيش الاحتلال من تعزيزاته العسكرية بموقع إطلاق النار قرب بلدة عزون في قلقيلية وإغلاق الطرق بمحيط الحادث .

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي، عبر حسابه: وردت تقارير عن وقوع عملية إطلاق نار تخريبية بالقرب من مفرق نبي الياس حيث هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان. 

اعتقال فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن 

أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس السبت، عن اعتقال شاب فلسطيني بزعم محاولته القيام بعملية طعن في مدينة القدس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن "شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما، من الضفة الغربية، حاول القيام بعملية طعن في مدينة القدس، إذ كان يحمل في جعبته سكينا، وقيل إنه حاول طعن مواطنين".

وفي سياق متصل، أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أنها استعادت، خلال الليل على يد قوات النخبة الإسرائيلية، جثة مواطن كان محتجزا في خان يونس بوسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير غندلمان، في بيان، إن "المحتجز الإسرائيلي إلعاد كتسير، الذي اختطف في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي) مع والدته وهو على قيد الحياة، قد أُعدم وهو في الأسر".

مواد متعلقة

جوتيريش: العملية العسكرية الإسرائيلية أحدثت دمارا غير مسبوق في غزة (فيديو)

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: كيف تبررون لأطفالكم الإبادة في غزة؟ (فيديو)

هل تتحكم الماسونية في برامج التواصل الاجتماعي؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

علي جمعة: التبرع بأموال الحج والتصدق بها لا يسقط الفريضة (فيديو)

على جمعة: السيلفي والتصوير في الحج والعمرة قلة أدب مع الله (فيديو)

علي جمعة يوضح حكم الخلوة بين ولد وبنت في "ميتافيرس" (فيديو)

هل تجوز الصلاة بالمسجدين الحرام والنبوي عبر "ميتافيرس"؟.. علي جمعة يجيب (فيديو)

ماذا دار بين بايدن ونتنياهو في المكالمة المتوترة؟ (فيديو)
الجريدة الورقية