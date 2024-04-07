إسرائيل: مستعدون للرد على أي سيناريو في مواجهة إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في نهاية تقييم أمني، إنهم مستعدون للرد على أي سيناريو في مواجهة إيران، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الأحد.

وهاجمت إسرائيل، القنصلية الإيرانية في دمشق وقتلت 7 من الحرس الثوري، في نقلة خطيرة للصراع في المنطقة.

إيران تتوعد إسرائيل

وتوعدت إيران بالرد على إسرائيل، إذ قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى دون رد.

وأضاف: "القائد الأعلى علي خامنئي قال إنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".

وأوضح: "رجالنا الشجعان سيعاقبون الكيان الصهيوني على جريمة قصفه قنصليتنا في دمشق ولن يتمكن هذا الكيان من الهروب".

إسرائيل تغلق السفارات

ومن جهتها دخلت إسرائيل، حالة التأهب القصوى، استعدادا لهجوم انتقامي محتمل بعد مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.

وأغلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، عدد من السفارات في أنحاء العالم بشكل مؤقت، وذلك إثر تهديد إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق.

وتعتزم وزارة الخارجية استدعاء عدد من الدبلوماسيين وغلق السفارات، مع تحذير المسؤولين في الخارج من الحضور للعمل في المباني القنصلية.

يأتي ذلك "في أعقاب تنبيهات أمنية ومخاوف من هجمات انتقامية من قبل إيران بعد مقتل 7 من ضباطها في غارة على دمشق نسبت إلى إسرائيل".

وطلبت الخارجية من السفراء الإسرائيليين عدم الحضور للعمل في مباني السفارة بعد إغلاقها.

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل أنظمة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) داخل البلاد لـ"تحييد بعض التهديدات".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن انقطاع خدمات نظام تحديد المواقع العالمي "ساعد بالفعل في تحييد بعض التهديدات".

وأضاف: "نحن ندرك أن هذه الاضطرابات قد تسبب عدم الراحة، لكنها أدوات أساسية في قدراتنا الدفاعية"، كما حث الإسرائيليين على البقاء "يقظين ومسؤولين".