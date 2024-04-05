أمريكا تعرب عن قلقها من حرب محتملة بين إيران وإسرائيل

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء احتمالات نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران بعد الغارة الإسرائيلية على .القنصلية الإيرانية في سوريا

وحسب وكالة سبوتنيك، تابع كيربي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية عندما سئل عن مدى قلق الولايات المتحدة بشأن احتمال نشوب (حرب واسعة النطاق بين إيران وإسرائيل) ، قائلا :"نعم، نحن قلقون للغاية"، مشيراً إلى أن الموضوع المعني أثير خلال محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووجهت إسرائيل ضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين الماضي أودت بحياة 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بينهم مستشاران كبيران.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء أن إسرائيل "ستتلقى صفعة" هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وعلى خلفية التهديدات من طهران بالرد على الغارة الأخيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بتقييم الوضع الأمني ​​وقرر زيادة استدعاء قوات الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي.

كما توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية.