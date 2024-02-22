تكافل وكرامة.. يبحث عدد كبير من المواطنين المستفيدين عن رابط وخطوات الاستعلام عن مواعيد الصرف وتقديم الشكاوى، حيث تعمل الحكومة على تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام، عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على توفير رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، بهدف صرف قيمة المساعدات الشهرية ضمن برنامج تكافل وكرامة.

يأتى ذلك بعد إقرار الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين ، على رأسهم أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لصرف المساعدة الشهرية وتحديد الأوراق اللازمة للحصول على تكافل وكرامة:-

تقديم صورة الرقم القومي للخاصل على المعاش عبر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من هنا

فى حالة التقديم يتم إحضار صورة الرقم القومي للزوج أو زوج المستفيدة.

ثم إرفاق شهادات ميلاد الأبناء المستحقين للتكافل والكرامة.

وتحديد دخل الأسرة الشهرى وفقًا لآخر بيان.

ثم إحضار تقرير طبي موضحًا به الحالة المرضية والإعاقة بدقة لصرف تكافل وكرامة شهريا.

في حالة الاستعلام يضغط على كلمة استعلام، ثم تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.