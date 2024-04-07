مواقيت الصلاة في اليوم الثامن والعشرين من رمضان

مواقيت الصلاة.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة المواقيت في مختلف محافظات الجمهورية.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم:

القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:8 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م

الاسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:2 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:44 م

طنطا

موعد صلاة الفجر 4:7 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:32 م

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م

المنصورة

موعد صلاة الفجر 4:5 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:31 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:38 م

الزقازيق

موعد صلاة الفجر 4:6 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م

سوهاج

موعد صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م

بني سويف

موعد صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:36 م