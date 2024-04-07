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الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حكم تأخير زكاة الفطر 2024

زكاة الفطر
زكاة الفطر

حكم تأخير زكاة الفطر 2024.. حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2024، بـ 35 جنيهًا للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد ولديه المقدرة على ذلك.

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ملتقى «باب الريان»: زكاة الفطر وجبت على المسلم تطهيرا للمال وتزكية للنفس

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موعد إخراج زكاة الفطر والفئات المستحقة لها

طعمة للمساكين

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

مصارف زكاة الفطر 

وتعطى زكاة الفطر للمستحقين الذين ذكرتهم رقم 60 من سورة التوبة حيث قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

 إخراج زكاة الفطر 

ولقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ" (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.

 زكاة الفطر 

جدير بالذكر  يجوز إخراج زكاة الفطر بداية من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد، و لا مانع من إخراجها يوم العيد حتى غروب الشمس وفقًا لمذهب الشافعية ومن وافقهم.

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