موعد غلق المحال خلال عيد الفطرالمبارك 2024

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يكثف الكثير من المواطنين البحث عن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أيام العيد، والذي يكون في الساعة الثانية صباحا، على أن تستمر خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

كما تلتزم الورش الموجودة داخل الكتل السكانية بالإغلاق يومياالساعة 10 مساء ويستثنى من هذا القرار الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، ولا تخضع محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران لا تخضع للقرار سالف الذكر.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أبوسمبل: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في المنيا: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سوهاج: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة: 5:57 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في قنا: 5:55 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في السويس: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في طابا: 5:44 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الغردقة: 5:50 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ: 5:47 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسوان: 5:56 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في مرسى مطروح: 6:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق 5:56 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بنها: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ: 5:58 صباحًا