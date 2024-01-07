أسعار اللحوم اليوم الأحد في محلات الجزارة المصرية

سعر اللحوم الحمراء.. واصلت أسعار اللحوم الحمراء خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المصرية ومحال الجزارة، حالة من الاستقرار، على أخر معدلات سعرية مرتفعة شهدتها اللحوم في الاونة الاخيرة، وتراوح سعر الكبدة الضأن ما بين 250 إلى 350 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد من محال الجزارة المصرية، وتحرص الوفد بوابة متمثلة في قسم "الإقتصاد"، على تقديم كافة المعلومات المستجدة على أسعار السلع لاسيما أسعار اللحوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم في مصر اليوم الأحد

قطع من اللحم الأحمر

سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بين 290 إلى 300 جنيه.

تراوح سعر اللحم الجملى بين 250 إلى 280 جنيها للكيلو.

تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 280 إلى 350 جنيها.

تراوح سعر اللحوم البتلو بين 250 إلى 300 جنيه فى الكيلو.

سعر اللحم المفروم

حقق سعر اللحم المفروم العادى بين 300 إلى 350 جنيها للكيلو.

أسعار الكبده اليوم

- يتراوح سعر كيلو الكبده البلدي، من 300 إلى 350 جنيهًا.

- جاءت سعر كيلو الكبدة الجملي 340 جنيها.

- وسجلت سعر الكبدة الضأن ما بين 250 و350 جنيها.

- بلغ سعر الكبدة الكندوز ما بين 300 جنيه و350 جنيها للكيلو.

- وعن سعر الكبدة المستوردة تتراوح بين 160 جنيها إلى 190 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها.

- سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 195 جنيها للكيلو.

- بلغت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 225 جنيهًا.

- تراوح سعر اللحوم المجمدة بين 170 لـ 190 جنيها.

- سجلت أسعار اللحم الضأن اليوم نحو 135 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الكبدة لـ 135 جنيهًا.

- في حين سجل سعر كيلو اللحم المفروم لـ 150 جنيهًا.

- بلغ سعر السجق اليوم نحو 90 جنيهًا.