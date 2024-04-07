في مقدمتهم ليفربول واليونايتد .. جدول مباريات اليوم الأحد ٧ أبريل ٢٠٢٤ كاملاً والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أبريل لعام 2024 إقامة عدة مواجهات مرتقبة كرويا على صعيد الدوريات الاوروبية الكبرى بالاضافة إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومنافسات الدوري السعودي.

الدوري الانجليزي..

مانشستر يونايتد أمام ليفربول مع دقات الساعة 4:30 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 1

شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي 6:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 2



توتنهام أمام نوتينجهام فورست في تمام الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الألماني..

هوفنهايم أمام أوجسبورج مع دقات 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فولفسبورج ضد بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 5:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3 .

الدوري الفرنسي..

ستاد بريست ضد ميتز عند الساعة الواحدة ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 4

تولوز في مواجهة ستراسبورج 3 عصرا عبر قناة beIN SPORTS XTRA 3

ستاد ريمس ضد نيس 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مونبلييه أمام لوريان 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

موناكو ضد رين 5 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4

نانت أمام ليون 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

الدوري السعودي..

أبها أمام الفتح 9 مساء على قناة 1 SSC HD

الفيحاء في مواجهة الأخدود 9 مساء على قناة 2 SSC HD

الرائد ضد الحزم 9 مساء على قناة 3 SSC HD.

الكونفدرالية الإفريقية..

دريمز ضد الملعب المالي 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الزمالك ضد مودرن فيوتشر 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6

اتحاد الجزائر أمام ريفرز يونايتد الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

نهضة بركان أمام ابوسليم 12 صباحا على قناة beIN Sports HD 6.