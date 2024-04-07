تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر في مواجهة الليلة بالكونفدرالية

مع دقات العاشرة من مساء اليوم الأحد يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مواجهة إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك وفيوتشر.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم مساء يوم الأحد الماضي على ملعب السلام قد انتهى بتفوق الأبيض بثنائية مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض مواجهه الليلة بتشكيل يضم كل من.

في حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو، شيكابالا، ناصر منسي.