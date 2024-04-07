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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شروق فؤاد : تعاهدنا على تحقيق بطولات الطائرة كافة للموسم الحالي

شروق فؤاد
شروق فؤاد

أعربت شروق فؤاد، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي،  عن سعادتها بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على فريق الزمالك، في المباراة ‏الفاصلة من سلسلة‎ Best Of 3 ‎في نهائي بطولة الدوري‎.‎

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ندى حمدي لاعبة طائرة الأهلي : لقب الدوري مُهدى إلى الجماهير

وأوضحت شروق: «الفريق نجح في الحفاظ على لقب بطولة الدوري بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على ‏تحقيق كل الألقاب هذا الموسم‎«‎.

وأوضحت أن فريق سيدات طائرة الأهلي استحق التتويج ببطولة الدوري، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الكابتن إبراهيم فخر الدين طوال ‏مشوار الفريق في البطولة‎.‎

وأوضحت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج ببطولة الدوري‎.

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