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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب سيدات طائرة الأهلي : التتويج بالدوري نتاج جهد شاق

إبراهيم فخر الدين
إبراهيم فخر الدين

أبدى إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك، في المباراة ‏الثالثة من سلسلة‎ Best Of 3 ‎في نهائي بطولة الدوري‎.‎

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وقال فخر الدين إن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن ثقته كانت كبيرة في حسم البطولة خلال ‏المواجهة الفاصلة‎.‎

وأكد أن الفريق قدم مستوى جيدًا للغاية أمام الزمالك، وأن خبرات لاعباته تفوقت في النهاية وحسمت المباراة، مشيرًا إلى أن جميع لاعبات الفريق ‏كانت لديهن الرغبة في الحفاظ على لقب الدوري‎.‎

واختتم المدير الفني حديثه بأنه سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن جماهير الأهلي لا تقبل ‏إلا بالبطولات‎.

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