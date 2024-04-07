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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عصام مرعي: أتوقع تأهل الزمالك وهذا اللاعب مستقبل مصر

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

تحدث عصام مرعي، عن توقعاته لنتيجة مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ويحتضن استاد القاهرة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد مرعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "فيوتشر أضاع أكتر من فرصة في الشوط الأول، والجزيري لاعب صندوق جيد للغاية وتسبب في ركلة الجزاء التي انتصر بها الزمالك".

وواصل: "لابد أن يستغل الزمالك بداية المباراة والضغط بقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: "تامر مصطفى مدرب كبير ولديه رؤية وسيتدارك الأخطاء وسيكون هو وجهازه واللاعبين في كامل التركيز بنسبة 100%، وعلى الزمالك تسجيل هدف مبكرا لقتل المباراة".

وأختتم: "محمد عواد حارس متميز ولكن تواجده بدون بديل أمام فيوتشر سيكون مخاطرة كبيرة".

وأتم: أتمنى مشاركة محمد شحاتة مع الزمالك، سيكون مستقبل مصر في تلك المنطقة، وأتوقع فوز الزمالك رغم صعوبة المباراة.

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