نجم الزمالك السابق: مباراة فيوتشر صعبة

كشف عصام مرعي، نجم الزمالك السابق عن توقعه لنتيجة مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقال مرعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "مباراة فيوتشر في منتهى الصعوبة، والفريق تفوق على الزمالك في الشوط الأول، ولكن الأبيض عاد في الشوط الثاني وسجل وانتصر".

وواصل: "الزمالك قطع الشوط الأول بشكل جيد وحقق فوز مهم ولكنه غير مطمئن والمباراة في غاية الصعوبة".

وتابع : فيوتشر ليس أمامه نتيجة غير الفوز، وكنت أتمنى تواجد الزمالك وفيوتشر في النهائي".

وواصل: "إذا تمكن الزمالك من السيطرة على وسط الملعب سيتمكن من السيطرة على المباراة، ولابد أن يبدأ الزمالك بهجوم ضاغط في المباراة.