طبيبة غدد صماء توضح أسباب اضطرابات الدورة الشهرية

قام عالم الغدد الصماء إيليا ماجيريا بتسمية الأسباب الرئيسية لعدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، اضطرابات الدورة الشهرية لا تشمل فقط تأخير الدورة الشهرية، كما تعتقد الكثير من النساء وهذا أيضًا، على العكس من ذلك، هو الحيض غير المنتظم، والنزيف، والدورة الشهرية المؤلمة، والهبات الساخنة الليلية، ونقص الإباضة، ونتيجة لذلك، العقم.

وعادة ما تحدث الدورة بانتظام: لتحديد مدتها، من الضروري حساب الأيام من اليوم الأول من الحيض إلى بداية اليوم التالي، وتقول الخبيرة: "عادة، تستمر الدورة من 24 إلى 38 يومًا".

يمكن تقسيم أسباب الاضطرابات إلى تشريحية وكيميائية ونفسية.

التشريحية يمكن أن يكون سببها الصدمة أو الضرر ويمكن اكتشافها باستخدام الموجات فوق الصوتية.

تتأثر العوامل الكيميائية في المقام الأول بالهرمونات. تتأثر الدورة بـ FSH و LH. بدونها، لن ينضج الجريب ولن تحدث الإباضة.

تتأثر الدورة أيضًا بالإستروجين والتستوستيرون والبروجستيرون ومفتاح الدورة المستقرة هو توازن الهرمونات. لتحديد الانتهاكات، تحتاج إلى إجراء اختبارات الهرمونات.

وهناك أسباب نفسية أيضًا، مثل الإجهاد والعوائق النفسية يمكن أن تؤثر على فشل الدورة، وفي حالة الإجهاد، يزداد هرمون الكورتيزول، ويدرك الجسم أن الآن ليس أفضل وقت للحمل و"إيقاف" الدورة الشهرية.

اضطراب الدورة الشهرية

أثناء الدورة الشهرية الطبيعية تنزل دماء الحيض كل 21 إلى 35 يوماً فى حال عدم حدوث حمل، وعادة ما تستمر فترة الحيض لبضعة أيام أو حتى أسبوع مع اختلاف تدفق الدماء والذى قد يكون غزيراً أو خفيفا، وقد تكون فترة الحيض أطول وأكثر غزارة فى المراهقات والسيدات فى المرحلة السابقة لانقطاع الدورة الشهرية تماما.

ويصنّف النزيف المهبلى على أنه غير طبيعى عند حدوثه إما فى وقت مختلف عن موعد الدورة الشهرية المتوقع أو أثناء الحيض على شكل نزيف غزير مدة ساعة أو ساعتين أو أكثر مع طول الفترة وزيادة الغزارة عن المعتاد، ويمكن أن يشمل أيضا نزول كميات صغيرة من الدم بين الدورات الشهرية

ينبغى أن نشير الى أن النزيف المهبلي الغير طبيعي فى حد ذاته لا يشير بالضرورة إلى حالة خطيرة، فقد يرجع سبب حدوثه إلى مشكلة ما فى الجهاز التناسلي أو إلى مشكلات طبية أخرى أو بعض الأدوية، وغالباً ما يكون اختلال التوازن الهرموني سبب حدوث اضطراب الدورة الشهرية في كثير من السيدات، والأسباب المحتملة لاضطرابات الدورة الشهرية تشمل