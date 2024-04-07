الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أتليتك بيلباو يتوج بكأس ملك إسبانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

توج أتليتك بيلباو ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد انتصاره على ريال مايوركا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

txt

كأس ملك إسبانيا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة أتليتك بيلباو وريال مايوركا

txt

أنشيلوتي يكشف موقف ميليتاو من مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

أحرز داني رودريجيز لاعب مايوركا هدف التقدم في الدقيقة 21 ليتقدم الفريق في الشوط الأول بهدف نظيف على بيلباو.

txt

أتليتك بيلباو يتوج بكأس ملك إسبانيا

وفي الشوط الثاني أدرك بيلباو التعادل بعدما سجل لاعبه أويهن سانكيت لاعب أتلتيك بيلباو هدف التعديل في الدقيقة 50، لتنتهي الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يحسمها بيلباو في ركلات الترجيح و يتوج بالكأس .

 

مواد متعلقة

كأس ملك إسبانيا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة أتليتك بيلباو وريال مايوركا

الجريدة الورقية