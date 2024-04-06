كأس ملك إسبانيا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة أتليتك بيلباو وريال مايوركا

يستضيف ملعب "لاكارتوخا" بمدينة إشبيلية، في العاشرة مساء اليوم السبت، لمتابعة لقاء أتلتيك بيلباو ضد ريال مايوركا في نهائى كأس ملك إسبانيا.



وتمكن فريق أتلتيك بيلباو من حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية على حساب اتليتكو مدريد بعد النجاح في الفوز بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت في إياب دور نصف النهائي.

كما استطاع مايوركا من التأهل على حساب ريال سوسيداد حيث فاز بنتيجة 5-4 بعد اللجوء لركلات الترجيح في المباراة التي اقيمت بينهما.

ويتصدر فريق برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس ملك إسبانيا على مر التاريخ برصيد 31 لقبًا، ثم أتلتيك بيلباو وصيفًا برصيد 23 لقبًا، وريال مدريد ثالثًا برصيد 19 لقبًا.

ويدخل بلباو، بقيادة مدريه إرنستو فالفيردي المباراة، بعد خسارته بهدفين نظيفين أمام ريال مدريد يوم الأحد، ليبتعد عن المراكز الأربعة الأولى، حيث تخطاه فريق أتلتيكو مدريد.



ويدخل مايوركا المباراة بعد تعادله سلبيا مع فالنسيا في الدوري يوم السبت الماضي، كما يقبع الفريق في المركز الخامس عشر، بفارق ست نقاط عن المنطقة المهددة بالهبوط، لذلك فإن الموسم بالنسبة لهم لم ينته بعد إذا أرادوا البقاء في دوري الدرجة الأولى.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين شهدت فوز أتلتيك بلباو 4 / صفر في الدوري قبل شهرين، ولكن آخر أربع مباريات جمعتهما بالدوري انتهى ثلاثة منهم بالتعادل.