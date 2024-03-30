أنشيلوتي يكشف موقف ميليتاو من مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد موقف لاعبه إيدير ميليتاو، مدافع الملكي، من خوض مباراة أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



وأكد أنشيلوتي أن ميليتاو سيعود غدًا، لكنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، لكنه بخير".

وتابع: "عودة ميليتاو تعد أخبار جيدة جدًا بالنسبة لنا، لم نكن محظوظين بإصابة كورتوا، لكنه سيعود قريبًا".

وأضاف المدرب الإيطالي: "يجب علينا متابعة حالة ميليتاو مباراة بعد الأخرى".

وأردف: "غدًا من الممكن أن أمنحه دقائق للمشاركة ولدينا وقت لتحسين حالته أكثر في حالة كانت ركبته بخير".

واستطرد: "ميليتاو يحتاج فقط إلى اللعب، والتعود على اللعب في ملعب كبير مرة أخرى رفقة زملائه في الفريق.. لقد تعافى بشكل جيد للغاية".