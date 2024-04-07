رئيس هيئة قصور الثقافة : إحياء ليلة القدر مناسبة عظيمة نختتم بها ليالي رمضان

شهد رئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني، مساء اليوم، فعاليات احتفالية الهيئة العامة قصور الثقافة التى تقام تحت رعاية وزارة الثقافة، بليلة القدر على مسرح السامر بالعجوزة.

جاء ذلك في حضور الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة والهيئة.

واستقبلت فرقة التنورة التراثية الحضور برقصات التنورة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم ألقى رئيس هيئة قصور الثقافة كلمة رحب فيها بالحضور ، وهنأ الجميع، بهذه المناسبة السعيدة "كل عام وانتم بخير".

واضاف أنه يتم اليوم ختام ليالي رمضان الفنية والثقافية، التى دائمًا يتم ختامها باحتفالية ليلة القدر.

عمرو البسيونى

ليلة القدر

قال "البسيوني" إن هيئة قصور الثقافة أعدت برنامجا خاصا هذا العام احتفالا بذكرى الليلة المباركة "ليلة القدر" بجميع المحافظات، يتنوع في المحتوى المقدم بمواقع الهيئة.

وقدم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة لدعمها الكبير، والشكر لجميع المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية والعاملين فيها، وأخص بالشكر الإدارة العامة للشئون الفنية على مجهودها الرائع سواء في المواقع المركزية أو الاقاليم.



وأشار إلى أن إحياء ليلة القدر مناسبة عظيمة نختتم بها ليالي رمضان الفنية والثقافية.

وقدم البسيوني الشكر إلى الدكتور أحمد الكحلاوي الذى يحيي الحفل.

من ناحيته رحب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بجميع الحاضرين مقدماً التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، التى تأتى فى أيام الخير شهر رمضان المبارك.

الفنان تامر عبدالمنعم



واضاف اننا اعتدنا الاحتفال فى مثل هذه المناسبات فى القاهرة والمحافظات بليلة القدر التى هى خير من ألف شهر، والتى دائما تكون ذات مذاق خاص.

وتابع: النهاردة هنتشرف بحضراتكم فى ليلة من أجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقدمها لنا شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، مقدماً شكره للدكتور احمد الكحلاوي ، لأنه دائما يلبى الدعوة، ولا يتأخر، هو وفرقته الموسيقية.. وكل عام وحضراتكم بخير.

شيخ المداحين



وشدى شيخ المداحين أحمد الكحلاوي بأجمل الكلمات منها لأجل النبي لأجل النبي ، وقمر سيدنا النبي ، وغيرها من كلمات مدح النبي.

احمد الكحلاوى

الحفل ينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويحييه شيخ المداحين الفنان أحمد الكحلاوي، وينشد باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب عرض فني لفرقة التنورة التراثية.