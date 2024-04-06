موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

لقاء بعد 12 عام

تأهل مازيمبي الكونغولي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد انتصاره على بيترو أتلتيكو الانجولي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب 11 نوفمبر.

وكانت مباراة الذهاب بين مازيمبي وبيترو أتلتيكو انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على أرض الأول قبل أن ينجح الفريق الكونغولي في العبور إلى المربع الذهبي بتحقيق الفوز في المباراة الثانية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

ويلتقي مازيمبي مع الأهلي بعد صعود الاخير على حساب سيمبا التنزاني بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين في مباراة الإياب وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

ستكون مباراة الذهاب على ملعب الشهداء بكينشاسا يوم 19 أبريل الحالي على أن تكون مباراة العودة يوم 26 من نفس الشهر على ستاد القاهرة في مباراة الإياب.

ويعتبر لقاء الأهلي و مازيمبي الأول منذ 12 عاما بعدما كانت آخر مباراة بينهما في نسخة 2012 من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وفاز حينها الفريق الكونغولي بهدفين نظيفين.

