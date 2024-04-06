موعد مباراة الاتحاد والوحدة القادمة في كأس السوبر السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، لمتابعة مباراة الاتحاد والوحدة القادمة في الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر السعودي.

يخوض فريق الاتحاد المباراة بقيادة المدير الفني مارسيلو جالاردو بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي والمنافسة بقوة على لقب البطولة لإنقاذ موسمه بعد ابتعاده عن المنافسة في الدوري.

على الجانب الأخر فريق الوحدة بقيادة المدرب دونيس سيخوض المباراة على أمل تحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل على حساب الاتحاد.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة والقناة الناقلة :

ستقام مباراة الاتحاد ضد الوحدة يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل الجاري، وستنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS 2 HD أبو ظبي الرياضية, كما ستنقل عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد حسين اضرضور.