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الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعيين فارس عوض ومدحت شلبي للتعليق على نهائي كأس السوبر السعودي

فارس عوض ومدحت شلبي
فارس عوض ومدحت شلبي

أعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية عن تعيين الثنائي فارس عوض و مدحت شلبي للتعليق على مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، والتي ستجمع المتأهل من مواجهتي الاتحاد ضد الوحدة و الهلال ضد النصر.

وتأهلت 4 فرق إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يلتقي حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

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بينما يلتقي الهلال والنصر في نفس اليوم على ملعب المملكة أرينا في نفس اليوم بتمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس الموافق 11 أبريل الجاري على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، حيث ستنطلق في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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