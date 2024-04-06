الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الوحدة السعودي يتراجع عن الاستقالة لهذا السبب

دونيس مدرب الوحدة
دونيس مدرب الوحدة السعودي

قرر دونيس مدرب الوحدة السعودي التراجع عن قراره بالاستقالة وتقدم بعثة الفريق المغادرة إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية عن اتجاه مدرب الوحدة دونيس لتقديم استقالته، بسبب نتائج الفريق الغير مرضية خلال الموسم الجاري وتواجده في مركز متراجع بجدول ترتيب الدوري.

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موعد مباراة الهلال والنصر المرتقبة في كأس السوبر السعودي

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تعيين فارس عوض ومدحت شلبي للتعليق على نهائي كأس السوبر السعودي

وتعادل الوحدة في أخر مباراة خاضها بالدوري أمام الأهلي بهدف لكل منهما، ويتواجد الفريق في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الوحدة والاتحاد في كأس السوبر

ويستعد فريق الوحدة لمواجهة الاتحاد يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.

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