الشباب يتعادل مع الطائي في الدوري السعودي

تعادل فريق الشباب مع الطائي بدون أهداف في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين.

بهذه النتيجة يحتل الشباب المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة بينما يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.

وكان الشباب قد فاز في الجولة الماضية على الرياض بهدف ويسعى لمواصلة النتائج الجيدة بعد الإخفاقات المتتالية على مدار الموسم الحالي.

يواجه الشباب نظيره ابها يوم الخميس الموافق 19 أبريل الحالي في الجولة المقبلة من منافسات الدوري السعودي.

تشكيل الشباب أمام الطائي

مصطفى ملائكة، حسين الصبياني، حمد اليامي، إياغو سانتوس، رومان سايس، نادر الشراري، غوستافو كويلار، مصعب الجوير، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.

تشكيل الطائي أمام الشباب..

ويبدأ الشباب المباراة بالتشكيل التالي: فيكتور براغا، إبراهيم النخلي، إنزو روكو، روبرت باور، صفوان الجهني، ألفا سيميدو، بيرنارد منساه، راكان الشملان، أندريه كورديا، فيرجل ميسيدجان، ماركو دوقانيتش.