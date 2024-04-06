4 محفزات تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

حددت أنتونينا جوريفا، أخصائية الغدد الصماء، في مقابلة مع MedicForum، عن 4 مسببات غير متوقعة لارتفاع نسبة السكر في الدم، يتم تحديد التحكم في نسبة السكر في الدم إلى حد كبير من خلال الطعام الذي نتناوله.

ولكن بعض العوامل غير المتعلقة بالنظام الغذائي قد تكون بنفس القدر من الأهمية التي يجب أخذها في الاعتبار في الواقع، حتى الجهود الأكثر حرصًا لتكييف النظام الغذائي يمكن أن تخرج عن مسارها بسبب العوامل البيئية.

تقول أحد أخصائيي الغدد الصماء: "إن تخطي وجبة الإفطار، وحروق الشمس، وأمراض اللثة، والمحليات الصناعية هي عوامل خطر محتملة لارتفاع نسبة السكر في الدم".

واحذر من هذه المحفزات المفاجئة التي يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم."



تخطي وجبة الإفطار

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الصباح إلى رفع مستويات السكر في الدم في فترة ما بعد الظهر وبعد العشاء.



ولقد تم تسليط الضوء على أضرار تخطي وجبة الإفطار في العديد من الدراسات، وقد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى إضعاف وظيفة الأنسولين لدى مرضى السكر .



أمراض اللثة

يمكن أن تؤثر أمراض اللثة الشديدة سلبًا على التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق التسبب في التهاب داخل اللثة، ويمكن أن يدخل هذا الالتهاب إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى تعطيل دفاعات الجسم، مما يؤدي بدوره إلى إضعاف التحكم في نسبة السكر في الدم.



المحليات الصناعية

هناك اعتقاد واسع النطاق بين مرضى السكري بأن المحليات الصناعية هي بديل أكثر أمانا للسكر، ولكن بعض الدراسات تحدت هذا الاعتقاد، تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تزيد من نسبة السكر في الدم.



ضربة شمس

يمكن أن يكون لحروق الشمس تأثير الدومينو على العديد من الآليات البيولوجية، ونظرًا لأن حروق الشمس تسبب ألمًا جسديًا، فإن هذا بدوره يمكن أن يسبب ارتفاعًا في هرمون التوتر الكورتيزول، في ظل هذه الظروف، يقوم الكورتيزول بتزويد الجسم بالجلوكوز عن طريق الاتصال بالبروتينات المخزنة في الكبد.

مرض السكر

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز)، والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري، وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي، تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.