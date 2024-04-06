فوائد و أضرار بذور الكتان للجسم

بذور الكتان من البذور الصحية التي تحتوي على أهم العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، مثل البروتين والكالسيوم والألياف، هذا بالإضافة إلى مساعدتها على إنقاص الوزن.

فوائد الكتان

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان.

مضادة للالتهابات

تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تكافح التهابات الجسم وتمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية.

يحمي صحة الأمعاء

تعزز بذور الكتان صحة الأمعاء ، لأنها غنية بالألياف الغذائية.

تقي من الاصابة بداء السكري

يرجع ذلك بسبب احتوائها على الألياف والدهون الصحية، لذا فتناولها بشكل منتظم، يعالج حساسية الأنسولين.

- تقي من السرطان



بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، قد تمنع بذور الكتان نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.

أمراض القلب

لأنها تحتوي على الأوميجا 3 والأحماض الدهنية والألياف المفيدة التي تساعد في تعزيز صحة القلب وتقليل ضغط الدم وتخفيض نسبة الكوليسترول السيء في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك تعتبر بذور الكتان أغنى مصدر نباتي بحمض الألفا لينولينيك الدهني، مما يجعله من أكثر البذور ومصادر الزيوت المفيدة جدًا لتعزيز صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية.

علاج الإمساك

تستخدم كمسهلات خفيفة وخاصة في حالات الإمساك، فمن الممكن تناولها من خلال إضافتها إلى الخبز والأرز والحبوب الكاملة، مثل: حبوب الإفطار، والسلطات، واللبن.

فقدان الوزن

لأنها غنية بالألياف الغذائية وتحتوي على كمية منخفضة من الكربوهيدرات، ومن هنا اشتهرت في تخفيف الوزن.

تحتوي بذور الكتان أيضًا على مادة صمغية، والتي عند نقعها بالماء وأكلها تساعد على امتلاء المعدة، وبالتالي الإحساس بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.

يمكن لبذور الكتان أيضًا تخفيف أعراض سن اليأس، معالجة الأكزيما، ودعم المناعة، وعلاج السعال، وعلاج المشاكل الهرمونية، و تقوية الشعر، وتقليل تساقط الشعر.

على الرغم من فوائد بذور الكتان، الا انها تسبب العديد من الأضرار، مثل: (رد فعل تحسسي، والإسهال، وانسداد الأمعاء، والانتفاخ والغازات، ألم المعدة الشديد، والامساك المزمن، واضرار خفيفة أخرى قد تسببها.